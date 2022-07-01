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Filipinler’de 6 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Filipinlerin Namuac bölgesinin 50 kilometre kuzeydoğusunda 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Çevre 01.07.2022, 00:07
Filipinler’de 6 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Filipinlerin Namuac bölgesinin 50 kilometre kuzeydoğusunda 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada, Filipinlerde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. USGS, depremin merkez üssünün Cagayan eyaletinde yer alan Namuac bölgesinin 50 kilometre kuzeydoğusunda yerin 35,4 kilometre derinliğinde olduğunu açıkladı.

Depremde, mal ve can kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

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