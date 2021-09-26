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Filipinler’de 5.7 büyüklüğünde deprem

Filipinlerin Occidental Mindoro eyaletinde 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çevre 26.09.2021, 21:45
Filipinler’de 5.7 büyüklüğünde deprem

Filipinlerin Occidental Mindoro eyaletinde 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Filipin Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, Occidental Mindoro eyaletinde yerel saatle 01.12’de 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Depremin Looc kasabasının yaklaşık 23 kilometre kuzeydoğusunda ve 74 kilometre derinlikte meydana geldiğini aktaran Enstitü, tektonik olan depremin artçı şokları tetikleyebileceğini ve hasara yol açabileceği konusunda uyardı.

Enstitü, depremin başkent Manila ile başkentin güney ve kuzeyinde yer alan birçok şehirde hissedildiğini bildirdi. Depremde can ve mal kaybı bildirilmedi.

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