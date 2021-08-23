Fethiye’de görsel şölen

Muğla’nın Fethiye ilçesinde vatandaşlar gün batımında oluşan eşsiz manzaraya tanıklık ederek anın tadını çıkardı.

Yanıklar Mahallesi sahil bandında gün batımını izleyen vatandaşlar, güneşin batışında oluşan eşsiz manzaranın keyfini çıkardı. Gün batımında oluşan kızıl renkler, izleyenleri mest etti. Kimi vatandaşlar sandalye ve şezlonglarda eşsiz manzarayı izlemeyi tercih ederken, kimi vatandaşlar ise doğal güzelliği cep telefonları ile kaydederek anı ölümsüzleştirdi, kimileri ise yüzmeyi tercih etti. Yaklaşık bir saat süren görsel şölen güneşin batışı ile sona erdi.