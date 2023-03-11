Feribottan Van Gölü’ne düşen vagonların içindeki torbalar sahile vurdu

Bitlis’in Tatvan ilçesinde geçtiğimiz günlerde Van’a gönderilmek üzere feribota yükleme yapıldığı esnada göle düşen 2 vagonda bulunan torbalar günler sonra ilçe sahil kıyısına vurdu.

Tatvan ilçesinde 17 Şubat’ta Feribotla Van’a gönderilmek üzere iskeleye getirilen TCDD Taşımacılık A.Ş.’ye ait iki vagon, yükleme sırasında Van Gölü’ne düşmüştü. Gölden çıkarmak için gerekli tonajda vinç bulunamaması nedeniyle günlerde Van Gölü’nde kalan vagonlar geçtiğimiz günlerde vinç yardımıyla gölden çıkarılmıştı. Uzun süre gölde kalması nedeniyle vagonlar içerisinde bulunan malzemeler kullanılmaz hale gelmişti. Vagonlarla birlikte malzemelerin bir kısmı kıyıya çıkarılırken, diğer bir kısmı ise dalgıçlar yardımıyla çıkarılmaya çalışılmıştı. Ancak, göldeki dalgaların etkisiyle gölün faklı alanlarına dağılan bazı malzemeler ise günler sonra ilçe sahiline vurdu. İçerisinde un olduğu değerlendirilen torbaların bir kısmı kıyıya vururken, bazı çuvalların ise halen gölün sahile yakın zeminine çöktüğü görüldü.

Öte yandan; olayın üzerinden bir ay gibi bir süre geçmesine rağmen göl ve sahilde kirliliğe neden olan çuvalların gölden çıkarılmaması vatandaşların tepkisini çekti.