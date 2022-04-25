banner528

banner549

banner550

banner527

banner555

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Yurt genelinde hava durumu
Yurt genelinde hava durumu
DEVA Partisi’nde şok istifa!
DEVA Partisi’nde şok istifa!
Çin'in başkenti Pekin'de market kuyrukları oluştu!
Çin'in başkenti Pekin'de market kuyrukları oluştu!
Piyasalar haftaya nasıl başladı?
Piyasalar haftaya nasıl başladı?

Fay hattı Yalova’nın hemen yanı başında

Jeoloji Mühendisleri Odası Yalova İl Temsilcisi Osman Kendir, “Yalova’nın dere yatakları, boyunca zayıf zeminlere sahip olduğunu, yamaçlarda heyelanlı bölgelerin varlığını bildiğimizden dolayı buraların etkileneceğini, bu nedenle de bunun üstündeki yapıların daha fazla sarsıntıya maruz kalacağını düşünüyoruz” dedi.

Çevre 25.04.2022, 10:32
Fay hattı Yalova’nın hemen yanı başında

Jeoloji Mühendisleri Odası Yalova İl Temsilcisi Osman Kendir, “Yalova’nın dere yatakları, boyunca zayıf zeminlere sahip olduğunu, yamaçlarda heyelanlı bölgelerin varlığını bildiğimizden dolayı buraların etkileneceğini, bu nedenle de bunun üstündeki yapıların daha fazla sarsıntıya maruz kalacağını düşünüyoruz” dedi.

Jeoloji Yüksek Mühendisi Kendir, Marmara Denizi’nde beklenen depremle ilgili diğer uzmanların yaptıkları açıklamaları yorumladı. Açıklamaların bazen birbiriyle çelişebildiğini ifade eden Kendir, dikkat edilmesi gereken hususun Kuzey Anadolu Fayının Marmara Denizi’nden geçtiği ve bunun da tarihsel verilere bakıldığında büyük depremler meydana getirmesi olduğunu ifade etti.

Fay hattı Yalova’nın hemen yanı başında

Deprem beklenen fay hattının hemen Yalova’ya diğer illerden daha yakın olduğuna vurgu yapan Kendir, “Yalova’da İstanbul’a deniz otobüsüyle 1 saate gidiyorsanız, gelin ben sizi fay hattına 10 dakika götüreyim. Bu fay hattı hemen bizim önümüzden geçmektedir. İstanbul’un nüfus yoğunluğu nedeniyle İstanbul depremi bekleniyor diye söylenmektedir. Bizim yapmamız gereken bu depremselliği göz önünde bulundurarak güvenli yapılarda oturmamız, kendi önlemlerimizi almamız” diye konuştu.

Kendir, fay hattının 7 ve üzerine deprem üretebilme kabiliyetine sahip olduğuna dikkati çekti ve bunun yıkıma yol açabileceğini söyledi. Uzmanların Marmara terk edin açıklamalarına değinen Kendir, anlatılmak istenenin evlerine güvenmeyen insanların bu yapıları terk etmesi olduğunu belirterek, “Tavanınız, çatınızın akıtacağı aşikârken o evde oturmayın. Mutlaka önlem alınmalı” açıklamasında bulundu.

1999 depremi beklenen depremin zamanını öne çekti

Riskli alanlar tespit edip yapılacak planlamalarla kentsel dönüşüm yapılmasının önemine vurgu yapan Kendir, 1999 Marmara Depremi’nin beklenen depremin zamanını biraz daha öne çektiğini anlattı. Düzce’den Yalova açıklarına kadar kırılan fay hattının Marmara Denizi içinde bulunan fay hattına stresini aktardığını söyleyen Kendir, şunları kaydetti:

“Bu nedenle Marmara’daki fay hattının stresinin daha yüksek olduğu, depreminin de daha erkene çekildiğinin çok da falcılık olmadığını biliyoruz. Buradaki fay hatlarını tarihsel depremlere baktığımızda 100-250-500 yıl gibi periyotlarla oluştuğunu biliyoruz. Bu nedenle burada bir deprem olması, şu dakika konuşurken veya 10-20 yıl içinde olması çok büyük ihtimal. İnşallah ne kadar geç olursa biz de hazırlık yapmış oluruz, hazır yakalanırız.”

1999 Marmara Depremi’nin merkezinin Gölcük ilçesi olduğunu hatırlatan Kendir, Yalova’da Hacımehmet Ovası, Çiftlikköy siteler bölgesi ile merkezde de lokal meydana geldiğini ifade etti. 1999 depreminin merkez üstüne Yalova’nın 60-70 kilometre uzaklıkta olduğunu ifade eden Kendir, şöyle konuştu:

“Sisam Adası’nda bir deprem meydana geldi, İzmir Bayraklı yıkıldı. Buradaki mesafe de 60-70 kilometre. Şimdi bu ikisini karşılaştırdığımızda fark görmüyorum ben. Deprem ne kadar uzakta olursa olsun eğer zeminleriniz zayıfsa, üstündeki yapılarla mühendislik açısından sıkıntılıysa bir hasar meydana geliyor. Bu şimdi 60-70 kilometre değil, önümüzde 3-5-10 kilometre ötemizde bir fay hattı var. Bu fay hattı içinde bir deprem bekliyoruz ve birebir muhatabı biziz. Yalova’nın dere yatakları, boyunca zayıf zeminlere sahip olduğunu, yamaçlarda heyelanlı bölgelerin varlığını bildiğimizden dolayı, buraların etkileneceğini, bu nedenle de bunun üstündeki yapıların daha fazla sarsıntıya maruz kalacağını düşünüyoruz. Bizim artık kendimizi bilerek hareket etmemiz gerekiyor.”

“Depremler dünyanın kalp atışlarıdır”

Depremler nedeniyle endişe etmeden yaşamak için çalışmalar yapılması gerektiğini sözlerine ekleyen Kendir, “Deprem diye korkutulan şeyden biz besleniyoruz. Bugün fay hatları bizim hayatımıza yön veriyor. Bu fay hatları sayesinde enerji kaynaklarından faydalanıyoruz. Fay hatları sayesinde Yalova’da turizm oluyor, sıcak sular çıkıyor, fay hatları sayesinde ormanlık alanlarımız, göletlerimiz oluyor. Örnek Sapanca bir fay gölüdür. Faylarla yaşıyoruz, depremler de dünyanın kalp atışlarıdır. Bunlardan korkmayalım. Beraber, uyumlu bir şekilde, hareket etmeye çalışalım. Zemin yapı uyumunu sağladığımız bir bina ortaya koyalım. Bu sağladığımızda kaç büyüklünde olursa olsun depremde hiçbir endişe etmeden orada yaşayalım” diye konuştu.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 25 Nisan 2022
İmsak 04:28
Güneş 06:04
Öğle 13:07
İkindi 16:55
Akşam 20:01
Yatsı 21:30
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 34 76
2. Fenerbahçe 34 65
3. Konyaspor 34 64
4. Başakşehir 34 57
5. Adana Demirspor 34 52
6. Alanyaspor 33 52
7. Beşiktaş 33 51
8. Antalyaspor 34 51
9. Karagümrük 34 50
10. Hatayspor 34 49
11. Galatasaray 34 47
12. Kasımpaşa 33 44
13. Kayserispor 34 43
14. Sivasspor 33 42
15. Gaziantep FK 34 42
16. Giresunspor 34 40
17. Altay 34 30
18. Rizespor 34 30
19. Göztepe 34 28
20. Ö.K Yeni Malatya 34 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 33 66
2. Ümraniye 32 63
3. Bandırmaspor 32 55
4. Erzurumspor 32 54
5. İstanbulspor 32 54
6. Eyüpspor 32 51
7. Manisa Futbol Kulübü 33 46
8. Adanaspor 32 44
9. Samsunspor 31 43
10. Tuzlaspor 31 42
11. Gençlerbirliği 32 42
12. Keçiörengücü 32 41
13. Altınordu 32 41
14. Kocaelispor 32 40
15. Denizlispor 32 39
16. Boluspor 32 38
17. Menemen Belediyespor 32 37
18. Bursaspor 32 35
19. Balıkesirspor 32 12
Takımlar O P
1. M.City 33 80
2. Liverpool 33 79
3. Chelsea 32 65
4. Arsenal 33 60
5. Tottenham 33 58
6. M. United 34 54
7. West Ham United 34 52
8. Wolverhampton Wanderers 33 49
9. Newcastle 34 43
10. Leicester City 32 42
11. Brighton 34 41
12. Brentford 34 40
13. Southampton 34 40
14. Crystal Palace 32 37
15. Aston Villa 32 37
16. Leeds United 32 33
17. Burnley 33 31
18. Everton 32 29
19. Watford 33 22
20. Norwich City 33 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 33 78
2. Barcelona 33 63
3. Sevilla 33 63
4. Atletico Madrid 33 61
5. Real Betis 33 57
6. Real Sociedad 33 55
7. Villarreal 33 52
8. Athletic Bilbao 33 48
9. Osasuna 33 44
10. Valencia 33 42
11. Rayo Vallecano 33 40
12. Celta Vigo 33 39
13. Espanyol 33 39
14. Elche 33 38
15. Getafe 33 35
16. Mallorca 33 32
17. Cadiz 33 31
18. Granada 33 30
19. Levante 33 25
20. Deportivo Alaves 33 25
16°
açık