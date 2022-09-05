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Farenin fazla kilosu başına dert oldu
Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde fazla kilosundan rögar kapağındaki deliğe sıkışan fare, görenleri hayrete düşürdü.
Çevre 05.09.2022, 09:15
Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde fazla kilosundan rögar kapağındaki deliğe sıkışan fare, görenleri hayrete düşürdü.
Olay ilçenin Metin Yurtbay Caddesi’nde meydana geldi. Fazla kiloları olan fare rögar kapağındaki boşluğa sığamadı. Çıkardığı sesleri duyan vatandaşlar farenin yardımına koştu. Esnaflar, ellerine aldıkları süpürge ile yardım etmeye çalışsa da başarılı olamadılar. Sıkıştığı yerde çıkma çabasında olan fare bir müddet sonra kendi imkanlarınca sıkıştığı yerden çıkarak gözden kayboldu.
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