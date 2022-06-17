Farenin dut keyfi

Artvin’in Borçka ilçesinde bir dut ağacının tepesinde dut yerken görülen fare görenleri şaşırttı.

Borçka ilçe merkezinde Maradit caddesinde bir dut ağacının tepesinde dut yerken görülen fare cep telefonu kameralarına yansıdı. Fareyi önce kedi sanan “Pisi pisi” diyerek seslenen vatandaşlar sonra büyük bir fare olduğunu anlayınca bu kez “yüzsüz fare” ismini taktı.