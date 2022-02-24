Ezeli düşmanların dostluğu kısa sürdü

Aydın’ın Nazilli ilçesinde kümesinden kaçarak 3 gün boyunca kentte dolaşan güvercin Gazeteci Ali Soydemir’in yaşadığı evin balkonuna kondu. Soydemir ailesi, güvercini eve alarak koruma altına aldı. Güvercin ile evde bulunan Yulaf isimli kedinin dostlukları ise şaşırtırken, dostluk güvercinin sahibinin bulunması ile son buldu.

İlginç olay, Yıldıztepe Mahallesi’nde yaşandı. Kümesten kaçan güvercin gazeteci Ali Soydemir’in yaşadığı evin balkon demirine konarken, o sırada balkonda bulunan Soydemir ailesinin Yulaf isimli kedisi ile karşı karşıya geldi. Birbirlerine zarar vermeyip izlemekle yetinen ezeli düşmanlar bir süre sonra dost oldu. İkilinin o anları ise kameralara yansıdı. Güvercini yakalayarak evde koruma altına alan Soydemir, gün içerisinde güvercinin sahibini bularak teslim etti.

“Kedimiz Yulaf ile arkadaş oldular”

Güvercini kolaylıkla yakaladığını ifade eden Soydemir, “Yaklaşık bir buçuk ay önce trafik kazasında yaralanan bir kediyi sahiplendik. Veterinerde yaptırdığımız tedavisinin ardından sol arka ayağı sakat durumda olan ve Yulaf adını verdiğimiz kediye evimizde bakmaya başladık. 5 aylık olan kedimizin balkonda bulunduğu sırada balkon demirine bir güvercinin konduğunu fark ettik. Yulaf önce korktu ve sonra güvercinin yanına meraklı bakışlarla yanına yaklaştı. Zarar verecek harekette bulunmaması beni çok şaşırttı. Zaten çocukluğumda güvercin besleyen ve onları iyi tanıyan birisi olarak kuşun kümesinden kaçtığını anladım. Önüne evde çimlendirmekte kullandığımız yulaflardan vererek karnını doyurduk ve su içirdik. Çok aç ve susuzdu. Tamamen uysal bir güvercindi ve elimize aldığımızda kendisini sevdiriyordu. Kedimiz Yulafla ilginç bir şekilde arkadaş oldular. Bu durum bizi çok şaşırttı. Bu arada güvercinin video ve fotoğraflarını çekerek kuşun sahibini bulmak üzere sosyal medyada paylaşımda bulundum. Yaklaşık 3 saat sonra gelen telefonlarla kuşun sahibini bulup evine kadar teslim ettim. Kuşun sahibi çok mutlu oldu ve eşli olan güvercinin altında yumurtaları olduğu, 3 gün önce kaçtığı için de yumurtalarının telef olduğunu belirtmesi beni çok üzdü” dedi.

Güvercinini getiren Soydemir’e teşekkür etti

Güvercinin sahibi Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde çalışan Musa Kaya’da mutluluğunu dile getirerek, “Eşli olarak kısa bir süre önce güvercinleri satın almıştım. Burada yumurtladılar. Ancak neden bilmiyorum yumurtaları olmasına rağmen üç gün önce kümesinden kaçtı. Sosyal medyada duyurarak destek istedim. Arkadaşlarım 3 gün sonra güvercinin bir evin balkonuna konduğunu, Soydemir tarafından paylaşılan görüntüler olduğunu söylediler. Arkadaşlarım Ali bey ile irtibata geçerek benim güvercinim olduğunu söylemişler ve telefon numaramı kendisine vermişler. Normalde böyle bir durumda güvercini yakalayan vermez ama Ali bey beni arayıp buldu ve güvercinimi kendi elleri ile teslim etti. Satın aldığı arkadaşıma daha parasını bile ödememiştim. Güvercinime kavuştuğum için çok sevimdim. Kendisinden Allah razı oldun. Sayesinde güvercinim eşine ve yuvasına kavuştu” dedi.