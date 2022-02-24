banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Altın fiyatları ne kadar oldu?
Altın fiyatları ne kadar oldu?
Rusya’dan Ukrayna’ya füze saldırısı: 18 ölü
Rusya’dan Ukrayna’ya füze saldırısı: 18 ölü
BUDO seferleri iptal!
BUDO seferleri iptal!
Borsa ilk yarıda düştü
Borsa ilk yarıda düştü

Ezeli düşmanların dostluğu kısa sürdü

Aydın’ın Nazilli ilçesinde kümesinden kaçarak 3 gün boyunca kentte dolaşan güvercin Gazeteci Ali Soydemir’in yaşadığı evin balkonuna kondu. Soydemir ailesi, güvercini eve alarak koruma altına aldı. Güvercin ile evde bulunan Yulaf isimli kedinin dostlukları ise şaşırtırken, dostluk güvercinin sahibinin bulunması ile son buldu.

Çevre 24.02.2022, 14:48
Ezeli düşmanların dostluğu kısa sürdü

Aydın’ın Nazilli ilçesinde kümesinden kaçarak 3 gün boyunca kentte dolaşan güvercin Gazeteci Ali Soydemir’in yaşadığı evin balkonuna kondu. Soydemir ailesi, güvercini eve alarak koruma altına aldı. Güvercin ile evde bulunan Yulaf isimli kedinin dostlukları ise şaşırtırken, dostluk güvercinin sahibinin bulunması ile son buldu.

İlginç olay, Yıldıztepe Mahallesi’nde yaşandı. Kümesten kaçan güvercin gazeteci Ali Soydemir’in yaşadığı evin balkon demirine konarken, o sırada balkonda bulunan Soydemir ailesinin Yulaf isimli kedisi ile karşı karşıya geldi. Birbirlerine zarar vermeyip izlemekle yetinen ezeli düşmanlar bir süre sonra dost oldu. İkilinin o anları ise kameralara yansıdı. Güvercini yakalayarak evde koruma altına alan Soydemir, gün içerisinde güvercinin sahibini bularak teslim etti.

“Kedimiz Yulaf ile arkadaş oldular”

Güvercini kolaylıkla yakaladığını ifade eden Soydemir, “Yaklaşık bir buçuk ay önce trafik kazasında yaralanan bir kediyi sahiplendik. Veterinerde yaptırdığımız tedavisinin ardından sol arka ayağı sakat durumda olan ve Yulaf adını verdiğimiz kediye evimizde bakmaya başladık. 5 aylık olan kedimizin balkonda bulunduğu sırada balkon demirine bir güvercinin konduğunu fark ettik. Yulaf önce korktu ve sonra güvercinin yanına meraklı bakışlarla yanına yaklaştı. Zarar verecek harekette bulunmaması beni çok şaşırttı. Zaten çocukluğumda güvercin besleyen ve onları iyi tanıyan birisi olarak kuşun kümesinden kaçtığını anladım. Önüne evde çimlendirmekte kullandığımız yulaflardan vererek karnını doyurduk ve su içirdik. Çok aç ve susuzdu. Tamamen uysal bir güvercindi ve elimize aldığımızda kendisini sevdiriyordu. Kedimiz Yulafla ilginç bir şekilde arkadaş oldular. Bu durum bizi çok şaşırttı. Bu arada güvercinin video ve fotoğraflarını çekerek kuşun sahibini bulmak üzere sosyal medyada paylaşımda bulundum. Yaklaşık 3 saat sonra gelen telefonlarla kuşun sahibini bulup evine kadar teslim ettim. Kuşun sahibi çok mutlu oldu ve eşli olan güvercinin altında yumurtaları olduğu, 3 gün önce kaçtığı için de yumurtalarının telef olduğunu belirtmesi beni çok üzdü” dedi.

Güvercinini getiren Soydemir’e teşekkür etti

Güvercinin sahibi Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde çalışan Musa Kaya’da mutluluğunu dile getirerek, “Eşli olarak kısa bir süre önce güvercinleri satın almıştım. Burada yumurtladılar. Ancak neden bilmiyorum yumurtaları olmasına rağmen üç gün önce kümesinden kaçtı. Sosyal medyada duyurarak destek istedim. Arkadaşlarım 3 gün sonra güvercinin bir evin balkonuna konduğunu, Soydemir tarafından paylaşılan görüntüler olduğunu söylediler. Arkadaşlarım Ali bey ile irtibata geçerek benim güvercinim olduğunu söylemişler ve telefon numaramı kendisine vermişler. Normalde böyle bir durumda güvercini yakalayan vermez ama Ali bey beni arayıp buldu ve güvercinimi kendi elleri ile teslim etti. Satın aldığı arkadaşıma daha parasını bile ödememiştim. Güvercinime kavuştuğum için çok sevimdim. Kendisinden Allah razı oldun. Sayesinde güvercinim eşine ve yuvasına kavuştu” dedi.

Yorumlar (0)
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 26 63
2. Konyaspor 26 49
3. Başakşehir 26 46
4. Adana Demirspor 26 44
5. Fenerbahçe 26 43
6. Beşiktaş 26 41
7. Alanyaspor 26 40
8. Hatayspor 26 39
9. Kayserispor 26 38
10. Gaziantep FK 26 36
11. Karagümrük 26 36
12. Sivasspor 26 34
13. Galatasaray 26 32
14. Antalyaspor 26 31
15. Kasımpaşa 26 29
16. Göztepe 26 27
17. Giresunspor 26 26
18. Rizespor 26 23
19. Altay 26 22
20. Ö.K Yeni Malatya 26 17
Takımlar O P
1. Ankaragücü 25 52
2. Ümraniye 25 49
3. Erzurumspor 25 44
4. Bandırmaspor 25 43
5. İstanbulspor 24 42
6. Eyüpspor 24 42
7. Samsunspor 24 39
8. Boluspor 23 34
9. Adanaspor 25 34
10. Manisa Futbol Kulübü 25 33
11. Tuzlaspor 23 31
12. Keçiörengücü 24 31
13. Gençlerbirliği 25 30
14. Menemen Belediyespor 25 29
15. Kocaelispor 24 28
16. Bursaspor 24 24
17. Denizlispor 25 24
18. Altınordu 25 22
19. Balıkesirspor 24 11
Takımlar O P
1. M.City 26 63
2. Liverpool 26 60
3. Chelsea 25 50
4. M. United 26 46
5. West Ham United 26 42
6. Arsenal 23 42
7. Wolverhampton Wanderers 24 40
8. Tottenham 24 39
9. Brighton 25 33
10. Southampton 25 32
11. Crystal Palace 26 29
12. Leicester City 23 27
13. Aston Villa 24 27
14. Brentford 26 24
15. Leeds United 25 23
16. Everton 23 22
17. Newcastle 24 22
18. Burnley 23 20
19. Watford 25 18
20. Norwich City 25 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 25 57
2. Sevilla 25 51
3. Real Betis 25 46
4. Barcelona 24 42
5. Atletico Madrid 25 42
6. Villarreal 25 39
7. Real Sociedad 24 38
8. Athletic Bilbao 25 37
9. Celta Vigo 25 32
10. Osasuna 25 32
11. Rayo Vallecano 24 31
12. Valencia 25 30
13. Elche 25 29
14. Espanyol 25 29
15. Getafe 25 26
16. Mallorca 24 26
17. Granada 25 24
18. Cadiz 25 20
19. Deportivo Alaves 25 20
20. Levante 25 15