Evren’de asfalt çalışmaları devam ediyor

Evren’de doğalgaz çalışmalarından dolayı bozulan yolların sıcak asfalt çalışmalarına devam ediliyor.

Ankara’nın Evren ilçesinde doğalgaz çalışmaları nedeniyle bozulan yollar sıcak asfalt çalışmaları ile onarılıyor. Çalışmaları yerinde takip eden Evren Belediye Başkanı Hüsamettin Ünsal, çarşı esnafı ve vatandaşın mağdur olmaması için asfalt atılma işleminin ardından kaldırım taşlarının döşeneceğini belirterek, “İlk etapta Cumhuriyet Caddesini tamamlıyoruz. Asfalt çalışmamızı çarşı esnafı ve vatandaşların mağdur olmaması için jet hızıyla yapıyoruz. Eski asfaltın kazılması yeni asfaltın atılması tamamı 20 gün gibi kısa bir sürede bitmiş olacak. Hemen sonrasında kaldırım taşlarını döşemeye başlayacağız” ifadelerini kullandı.