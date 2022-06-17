Evlerinde besledikleri kargaya bebek gibi bakıyorlar

Samsun’da Küçük ailesi kargayı evlerinde besleyerek büyük ilgi gösteriyorlar.

Samsun’un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi’nde ikamet eden 3 çocuk babası Savaş Küçük (46) 15 gün önce bulduğu karga yavrusunu evine getirerek burada ailece evlerinde besleyerek büyük ilgi gösteriyorlar. Evin adeta maskotu olan karga halinden oldukça memnun görünüyor. Kargayı elleriyle besleyen aile enjektör yardımıyla da su içiriyorlar.

Kargayı arazide bulup evine götüren Savaş Küçük, " İşyerinden bir gün kaldı eve getirdim. Şuan yemeğini gayet iyi yiyor. Hatta doymak nedir bilmiyor. Her şeyi yiyor. Yemek seçmiyor. Özel kedi maması, köpek maması da aldım vitaminden eksik kalmasın diye. Ayrıca dut çok seviyor. Dut veriyorum. Bisküvi, patates her şeyi yiyor. Alıştı bize de. Yaklaşık 35-40 günlük. Büyük ihtimalle yakında uçacak. Artık bizim kapı açık ona. İstediği zaman gider gelir. Eskiler söylerdi ’Karga bakıldığı zaman gitmez eve gelir’ diye. Bakalım göreceğiz" dedi.

Savaş Küçük’ün eşi Nilgün Küçük ise, " Normalde ben böyle hayvanlardan korkarım ama bunu çok sevdim. O da bize alıştı. Mamasını yediriyorum. Oynuyoruz bazen. Kargayı bu kadar seveceğim hiç aklımdan geçmezdi" diye konuştu.

Aile kargayı gündüzleri kafesin üzerinde özgür bırakırken, geceleri ise şimdilik kafes içinde tutuyor.