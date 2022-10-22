Evine giren yılan öldürüldü

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde bir eve giren engerek cinsi zehirli yılan uzun uğraşlar sonucu yakalanamayınca etkisiz hale getirildi.

Yeniyurt Mahallesinde yaşayan Doğan Atılgan adlı şahıs bahçesinde bulunduğu sırada evinin kapısından içeri bir yılanın girdiğini fark etti. Atılgan, ailesiyle birlikte yılanı çıkarmaya çalıştı.

Atılgan, yılanı saatler süren arama sonrası oda da gizlendiği yerde gördü. Elindeki sopa yardımı ile en zehirli yılanlar arasında gösterilen boyu yaklaşık 1 metre civarındaki engerek cinsi yılanı bulunduğu yerden çıkarmaya çalıştı. Ancak Atılgan yılanı bir türlü alamayınca kendilerine zarar vermemesi için onu etkisiz hale getirerek odasından çıkarttı.

Gün boyu yılanı yakalamak için çalıştığını belirten Atılgan, "Mahallemizde karayılan görmeye alışmıştık ancak ilk kez böyle bir büyüklükte zehirli engerek türü yılan ile karşılaştım" dedi.