Evinde sel sularına yakalanan kadın hayatını kaybetti...Sel sularının binaya dolduğu anlar kamerada

Ankara’da sağanak yağış sonrası su dolan binada bir kadın hayatını kaybetti. Sel sularının binaya dolma anı kameralara yansıdı.

Sağanağın etkisi altındaki Ankara’nın Keçiören ilçesi İncirli Mahallesin de bir binanın bodrum katında bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.