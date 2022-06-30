Son Dakika
Başkan Büyüksimitci: “Hükümetimizin, asgari ücreti çalışanlarımızın mutlu olacağı düzeye getireceğine inanıyorum”
Evinde sel sularına yakalanan kadın hayatını kaybetti...Sel sularının binaya dolduğu anlar kamerada
Ankara’da sağanak yağış sonrası su dolan binada bir kadın hayatını kaybetti. Sel sularının binaya dolma anı kameralara yansıdı.
Çevre 30.06.2022, 21:50
Ankara’da sağanak yağış sonrası su dolan binada bir kadın hayatını kaybetti. Sel sularının binaya dolma anı kameralara yansıdı.
Sağanağın etkisi altındaki Ankara’nın Keçiören ilçesi İncirli Mahallesin de bir binanın bodrum katında bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.