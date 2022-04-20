Evin bahçesine giren yılan korku dolu anlar yaşattı

Mardin’de bir evin bahçesine giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Nusaybin ilçesi Zeynelabidin Mahallesi Kazım Karabekir Sokak’ta bulunan bir evin bahçesine 1,5 metre uzunluğunda bir yılan girdi. Korkuya kapılan ev sakinleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Bahçede köşe bucak kaçan yılan, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda yakalanarak doğaya salındı.