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Eve giren yılanı itfaiye çıkardı
Kahramanmaraş’ta bir eve giren yılan itfaiye ekiplerince çıkarılarak doğal yaşam alanına bırakıldı.
Çevre 04.08.2021, 16:50
Kahramanmaraş’ta bir eve giren yılan itfaiye ekiplerince çıkarılarak doğal yaşam alanına bırakıldı.Dulkadiroğlu ilçesi Aksu Mahallesi’nde bir eve giren yılan paniğe yol açtı. Yılanı gören ev halkı itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Eve gelen ekipler, ellerindeki ekipmanlarla kara yılanı bulunduğu yerden alarak doğal yaşam alanına bıraktı.