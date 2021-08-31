banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
12 Dev Adam'ın rakipleri belli oldu
12 Dev Adam'ın rakipleri belli oldu
Gül İnşaat'a 20 Milyonluk haciz şoku!
Gül İnşaat'a 20 Milyonluk haciz şoku!
Cristiano Ronaldo resmen Manchester United'ta
Cristiano Ronaldo resmen Manchester United'ta
Adli yıl 1 Eylül'de başlıyor
Adli yıl 1 Eylül'de başlıyor

Eve giren yılanı ekipler çıkardı

Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde bir eve giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak doğaya salındı.

Çevre 31.08.2021, 14:49
Eve giren yılanı ekipler çıkardı

Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde bir eve giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak doğaya salındı.

Alınan bilgiye göre, Kovancılar ilçesinde müstakil eve yılan girdi. Yılanı gören ev sahipleri durumu, Kovancılar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, eve giren yılanı yakaladı.

Yılan, ekipler tarafından tekrar doğaya bırakıldı.

Yorumlar (0)
31°
açık