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Eve giren yılan itfaiye ekiplerince yakalandı

Mersin’de 5 kişilik bir ailenin yaşadığı apartmanın zemin katındaki daireye giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya bırakıldı.

Çevre 31.08.2021, 14:52
Eve giren yılan itfaiye ekiplerince yakalandı

Mersin’de 5 kişilik bir ailenin yaşadığı apartmanın zemin katındaki daireye giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Mezitli ilçesi Deniz Mahallesi’ndeki bir apartmanın zemin katındaki daireye yılan girdi. Balkondan giren yılanı fark eden ailenin 5 ferdi, korku içerisinde dışarıya çıktı. Ev sahibi Yıldıray Üredi’nin ihbarı üzerine adrese giden Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, oturma odasına kadar giren yılanı zarar görmeden yakaladı. Zehirli olduğu belirtilen yılan daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.

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