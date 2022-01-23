Etkisini gösteren kar, Sakarya’yı beyaza bürüdü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarı sonrasında etkisini gösteren kar yağışı Sakarya genelini beyaz örtüyle kapladı. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ise sosyal medya hesabından vatandaşları tedbirli olmaları ve zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamaları konusunda uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarı sonrasında Sakarya genelinde kar yağışı etkili oluyor. Yer yer aralıklarla devam eden kar yağışı gece saatlerinde etkisini arttırarak vatandaşların Pazar gününe karla uyanmasına sebep oldu. Şehir merkezinde kar kalınlığının yaklaşık 5 santimetre olurken belediye ekipleri, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Yol temizleme, tuzlama ve açma işlemi yapan ekipler, vatandaşların mağdur olmaması için mücadele ediyor. Kent genelinde etkili olan yağış sonrasında Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, sosyal medya hesabından vatandaşlara tedbirli olmaları ve zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu. Vali Kaldırım sosyal medyasından yaptığı paylaşımda, “İlimizde kar yağışı devam ediyor. Kar yağışı, soğuk ve olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli ve dikkatli olalım. Lütfen zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım. Bu soğuk havalarda dışarıda yaşayan can dostlarımızı ihmal etmeyelim” ifadelerini kullandı.