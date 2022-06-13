Etkili olan sağanak dereleri taşırdı

Sivas’ın Hafik ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağış derelerin taşmasına ve tarım arazilerinin sular altında kalmasına sebebiyet verdi.

Celali köyünde etkisini gösteren yağış derelerin taşmasına ve tarım arazilerinin sular altında kalmasına sebebiyet verdi. Sağanak yağış ile köyün içerisinden geçen dere taştı. Derenin taşması sonucu birçok yol ve tarım arazisi sular altında kaldı. Sel suları nedeniyle köyde çamur birikintileri oluştu. Sel felaketinde yaralanan olmazken, tarım arazileri selde büyük zarar gördü.