Esnaf ile karganın dostluğu görenleri şaşırtıyor

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde kafe işleten Recep Başaran’ın 6 ay önce yaralı halde bulup beslediği ve ‘Zabit’ adını verdiği karga ile dostluğu görenleri şaşırtıyor. Başaran, kargasıyla arasında oluşan bağa ilişkin, “Sokakta karga sesi duysam ‘Zabit’ diye bakıyorum. İnsan o derece bağlanıyor. Hayvandan korkmayacağız. Asıl korkacağımız insanlar.’’ dedi.

Kafe işletmecisi Recep Başaran (56), 6 ay önce uçamayacak durumda bulduğu kargayı götürdüğü iş yerinde besleyip iyileşmesini sağladı. İş yerinin önündeki ağaçlık alana saldığı karga geri dönüp bir yere gitmedi. Başaran, kendisinden ayrılmayan kargayı elleriyle beslemeye devam edip ‘Zabit’ ismini verdi. Günden güne güçlenen dostlukları ise görenleri şaşırtıyor.

‘’Bir evlat gibi oldu’’

Recep Başaran, kargısıyla arasında oluşan dostluğa ilişkin yaptığı açıklamada, “Yemesini içmesini bilmiyordu. Kendi karnını doyurma alışkanlığı yok. Elden beslenmesine alıştı. Yaklaşık 6 aydır benimle. Bir evlat gibi oldu. Bazen gözümle kızarım. Dışarıda gezdikten sonra gagasıyla kapıya vurup girer içeriye.’’ diye konuştu.

"Karga sesi duysam ‘Zabit’ diye bakıyorum’’

Kendisini karga ile görenlerin şaşırdığına dikkat çeken Başaran, “Korkan veya korkmayan oluyor. Neticede karga. Bir de ‘Besle kargayı oysun gözünü’ derler. Bana göre olmasa da ilk görenlere göre iticiliği var. ‘Ne işin var senin bununla’ diye annemden de tepki aldım. Sevilmeyecek bir hayvan değil aslında. Gördükçe, alıştıkça seviyorlar. Onunla oynamak için buraya gelirler. Hiç aklıma gelmezdi. Şimdi başka bir yere gitme şansım bile olmuyor. En son Zonguldak’ta torunumun yanına gittim. Sokakta karga sesi duysam ‘Zabit’ diye bakıyorum. İnsan o derece bağlanıyor. Hayvandan korkmayacağız. Asıl korkacağımız insanlar.’’ şeklinde konuştu.