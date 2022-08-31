Eşlerine bağlılıklarıyla bilinen ibibik kuşlarının yem telaşı

Kahramanmaraş’ta ibibik kuşlarının arazide yem telaşı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Türkiye’de halk arasında "baltalı kuş" ve "çavuş kuşu" olarak da bilinen ibibik kuşları tarım arazilerinde besleniyor.

Kahramanmaraş’ta kaydedilen görüntülerde açık arazide bulunan sivri ve uzun gagalarıyla dikkat çeken 3 kuş cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İbibik kuşları genellikle haşere, böcek ve böcek larvaları ile besleniyor. Özellikle salyangoz ve solucanlar da ibibik kuşlarının besin maddeleri arasında yer alıyor. Sivri ve uzun gagaları sayesinde ibibik kuşları toprağı eşeleyerek kurtçukları da havaya fırlatırlar. Böylece gagalarını açarak kurtçukları havada yakalayarak beslenirler. Haşereler, böcek ve böcek larvaları ibibik kuşları için oldukça önemli bir beslenme kaynağıdır.

İbibik kuşları eşlerine bağlılıkları ile biliniyor. Eşi ölen ibibik kuşu, eşi öldüğü takdirde yeni bir eş aramaz.

İbibik kuşu, gökkuzgunumsular takımının, ibibikgiller familyasında yer alan tek kuş türü. Uzunluğu 28 santim kadar, gagası uzun yay biçimindeki kuşun, tüyleri turuncu-kahverengi olup başı sorguçlu ve kısa kanatlı.