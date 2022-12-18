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Eskişehirliler güne sisle başladı
Eskişehir kent merkezinde etkili olan yoğun sis, sabah saatlerinde görüş mesafesini düşürdü.
Çevre 18.12.2022, 10:32
Eskişehir kent merkezinde etkili olan yoğun sis, sabah saatlerinde görüş mesafesini düşürdü.
Eskişehirliler güne yoğun sis altında uyandı. Kent merkezinde sabah saatlerinde termometreler 5 dereceyi gösterdi. Sürücüler zaman zaman trafikte ilerlemekte zorlanırken, görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştü. Kent merkezindeki büyük yapılar yoğun sisin içinde kaybolurken, ortaya güzel görüntüler çıktı. Kent merkezinde etkisini arttıran sis, kartpostallık görüntüler oluşturdu.