Eskişehir’in en büyük barajının doluluk oranı geçen yıla göre yüzde 3 azaldı

Eskişehir’e sulama, içme ve kullanma suyu temin eden Porsuk Barajı’nın doluluk oranı geçen yıla göre yüzde 3 azaldı.

Devlet Su İşleri (DSİ) verilerine göre, 454 milyon metreküp işletme hacmiyle Eskişehir’in en büyük barajı olan Porsuk Barajı’nın doluluk oranı, 16 Ağustos itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 azaldı. Geçen yıl Ağustos ayında 172 milyon metreküp aktif hacimle yüzde 37’si dolu olan barajın, bu yıl aynı dönemde 158 milyon metreküp su ile yüzde 34’ü dolu durumda. 166 bin dekar tarım arazisine sulama suyu temin eden baraj; içme, kullanma suyu, Eskişehir ilinin taşkınlardan korunması, sulama ve enerji üretimi amacıyla kullanılıyor. Bu amaçlara göre kullanım hisselerinin yüzde 21’ini içme suyu, yüzde 36’sını sulama, yüzde 28’ini taşkın koruma ve yüzde 15’ini enerji üretimi oluşturuyor.

DSİ çiftçileri uyardı

Yıllık ortalama 175-180 milyon metreküp sulama, içme ve kullanma suyu ihtiyacı olan Eskişehir’de, kurak geçen yıllar nedeniyle Porsuk Barajı’nda yeterli su depolanamadı. Bu nedenle uyarıda bulunan DSİ, Porsuk Çayı yatağına sulama suyu verilmesi taleplerinin karşılanması mümkün olmadığından çiftçilerin buna göre davranarak planlama yapmaları, büyük çaplı ekim yapmamaları, su ihtiyacı fazla olan bitkilerin ekilmemesi gerektiğini bildirdi.