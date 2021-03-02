Eskişehir’e yeniden yağan kar kartpostallık görüntüler oluşturdu

Eskişehir’de sabah saatlerinde yağmaya başlayan ve öğlen etkisini arttıran kar, kentte kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Mart ayında yağan kar Eskişehir’i uzun bir aranın ardından yeniden beyaza bürüdü. Kentin yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı öğle saatlerinde şehir merkezinde de etkisini gösterirken, ortaya çıkan manzara herkese hayran bıraktı. Türkiye’nin Venedik’i olarak bilinen Porsuk Çayı’nda kar yağışı sırasında oluşan görüntüler Eskişehir’in doğal güzelliğini bir kez daha oraya çıkarttı. Porsuk Çayı’nda bekleyen gondollar kar yağışın altındayken eşsiz manzara gözlemlendi. Yağış devam ederken 2 Eylül caddesi, Köprübaşı, Adalar, Taşbaşı gibi merkezi yerlerde bulunan vatandaşların bazıları karla fotoğraf çektirdi, bazıları ise yağışın etkisinden kurtulmak için koştu. Ayrıca bazı vatandaşlar yağış sırasında sokakta bulunan güvercinlere de yem dağıttı.

Öte yandan kentte bugün hava sıcaklığı en yüksek 5 ile eksi 2 arasında seyrediyor.