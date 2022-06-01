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Eskişehir’de hortum anı kameralara yansıdı

Eskişehir’de bazı mahallelerde etkili olan hortum panik oluştururken, Sarıcakaya ilçesine de dolu yağdı.

Çevre 01.06.2022, 20:59
Eskişehir’de hortum anı kameralara yansıdı

Eskişehir’de bazı mahallelerde etkili olan hortum panik oluştururken, Sarıcakaya ilçesine de dolu yağdı.

Sultandere ve Vadişehir mahallelerinden görülen hortum vatandaşlarda paniğe neden oldu. Cep telefonu kameraları ile kayıt edilen hortum, çevreye zarar vermeden ortadan kayboldu. Sarıcakaya ilçesini ise dolu yağışı vurdu. Aniden etkili olan dolu yağışı hayatı felç etti.

Gündüz saatlerinde açık ve güneşli bir havanın etkili olduğu Eskişehir için Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü yağış uyarısı yaptı. Bugün akşam saatlerinde il genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor.

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