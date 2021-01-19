Eskişehir’de hava sıcaklığı bir haftada 41 derece değişti

Geçtiğimiz hafta son 94 yılın en sıcak günlerini yaşayan ve hava sıcaklığı yaklaşık 20 dereceye kadar yükselen Eskişehir’de kış sert yüzünü gösterdi, birkaç gün içinde sıcaklık değeri eksi 21 dereceye kadar düştü.

Eskişehir’de 12 Ocak Salı günü termometreler 19.8 dereceyi görerek son 94 yılda Ocak ayının en sıcak günü yaşanmıştı. Adeta bahar aylarının etkisinde kalan şehirde hava sıcaklıklarının yüksek, yağışların olmaması çiftçileri zor duruma sokarken barajlardaki su doluluk oranını da olumsuz etkilemişti. Beklenen kar yağışlarının gelmesiyle hava sıcaklıkları olması gerektiği düzeye dönerken geç gelen kar yağışı vatandaşın yüzünü güldürdü. Mevsim normallerine dönen kent, ülkenin birçok kenti gibi yağışların ardından başlayan dondurucu soğukların etkisinde kaldı. Dün gece saat 03.00 itibariyle Tepebaşı bölgesinde termometrelere şehir merkezindeki hava sıcaklığı eksi 21 olarak yansıdı. Bir hafta içerisinde en yüksek 19.8 ve en düşük eksi 21 ile hava durumu arasındaki 41 derecelik fark ise alışılmamış düzeyde hızlı bir geçişi yansıttı.