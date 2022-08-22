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Eskişehir’de çakan şimşekler geceyi aydınlattı

Eskişehir’de sağanak yağış sonrası ardı ardına çakan şimşekler gecenin karanlığında görsel şölen oluşturdu.

Çevre 22.08.2022, 22:52
Eskişehir’de çakan şimşekler geceyi aydınlattı

Eskişehir’de sağanak yağış sonrası ardı ardına çakan şimşekler gecenin karanlığında görsel şölen oluşturdu.

Kent genelinde akşam saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili oldu. Kısa süren sağanak yağışın ardından ardı ardına çakan şimşekler adeta görsel şölen oluşturdu. Gece karanlığını aydınlatan şimşekler, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

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