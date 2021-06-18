Eskişehir’de bu sulama sezonunda ekonomiye 900 milyon 250 bin liralık katkı hedefleniyor

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Eskişehir’de bu sulama sezonunda 327 bin 500 dekar tarım arazisinin sulanması ile ülke ekonomisine 900 milyon 250 bin liralık katkı sağlanmasının hedeflendiğini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından 2021 yılının “Su ve Sulamada Hamle Yılı” olarak belirlenmesi kapsamında DSİ tarafından bölgesel kalkınma projeleri olan GAP, KOP, DAP ve DOKAP başta olmak üzere sulama yatırımları hızlandırıldı. Tarımda su tasarrufu sağlama, çiftçilerin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırma ve Türkiye’nin tarımına katkı sunma hedefi doğrultusunda Eskişehir’de sulama sezonuna başlandı. 17 Mayıs’ta başlayan sulama sezonunda toplam 327 bin 500 dekar tarım arazisinin sulanacağını açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, 2021 yılı birim fiyatları ile Türkiye’nin ekonomisine 900 milyon 250 bin liralık katkı sağlanmasının hedeflendiğini söyledi. Yıldız, çiftçilere bol ve bereketli bir sulama sezonu dilediğini ifade ederek, “Bizler DSİ olarak ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam etmekteyiz. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, modern sulama sistemlerinin yaygınlaşmasını ve özellikle de su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz” dedi.