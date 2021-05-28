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Eskişehir’de aniden başlayan sağanak yağmur hayatı felç etti

Eskişehir’de aniden bastıran şiddetli yağmur kent merkezini etkisi altına alırken, cadde ve sokaklar adeta göle döndü.

Çevre 28.05.2021, 16:29
Eskişehir’de aniden başlayan sağanak yağmur hayatı felç etti

Eskişehir’de aniden bastıran şiddetli yağmur kent merkezini etkisi altına alırken, cadde ve sokaklar adeta göle döndü.

Meteorolojinin saatler önce uyardığı şiddetli yağış öğlenden sonra başladı. Zaman zaman hızını arttıran sağanak yağmur sebebi ile kent merkezindeki cadde ve sokaklar kısa sürede boşaldı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken, dükkân tenteleri ve saçaklarına saklandılar. Bazı bölgelerde dolu yağışının da etkili olduğu öğrenildi. Yağışla birlikte bazı cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Yüksek kesimlerden şehir merkezine doğdu akan yağmur suyu adeta sel şeklinde yolları, çukur alanları kapladı.
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