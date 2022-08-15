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Eskişehir yine sağanak yağışa teslim

Eskişehir’de etkili olması beklenen sağanak yağış, öğle saatleriyle birlikte şehrin birçok noktasını kısa süreli de olsa adeta felç etti.

Çevre 15.08.2022, 14:31
Eskişehir yine sağanak yağışa teslim

Eskişehir’de etkili olması beklenen sağanak yağış, öğle saatleriyle birlikte şehrin birçok noktasını kısa süreli de olsa adeta felç etti.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünün Eskişehir için kuvvetli rüzgâr ve sağanak yağış uyarısının ardından öğle saatlerinde kentte sağanak yağış etkili oldu. Kent merkezi genelinde etkili olan yağış nedeniyle vatandaşlar bulundukları yerlerdeki dükkânların altına sığındı. Bazı vatandaşların ise, sağanak yağışa hazırlıklı olduğu, şemsiye ve yağmurluklarıyla dışarıya çıktığı gözlemlendi. Yoğun yağmur nedeniyle birçok sokak ve cadde suyla kaplanırken, sürücüler ise araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Özellikle Baksan Sanayi Sitesi çevresinde yoğun yağışın oluşturduğu birikintiler hem vatandaşları hem de sürücüleri zor duruma soktu.

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