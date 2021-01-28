Eskişehir yeniden beyaza büründü

Eskişehir’de yeniden etkili olan soğuk havanın ardından dün akşam saatlerinde başlayan ve halen devam eden kar yağışı şehri yeniden beyaza bürüdü.

Eskişehir’de en son 13 Ocak 2021 tarihinde etkili olan kar yağışı dün itibariyle tekrar başladı. Dünkü şiddetli rüzgarın ardından başlayan kar yağışı sürüyor. Yaklaşık 2 hafta sonra beyaz bir güne uyanan Eskişehir’de, hava sıcaklığının eksi 2 dereceye kadar düştü. Özellikle kentin yüksek kesimlerinde daha fazla etkili olan karla birlikte vatandaşlar zaman zaman yürümekte zorluk çektikleri gözlerden kaçmadı. Bazı sürücüler araçlarının sadece camlarını temizleyip üzerindeki karla yolculuk ettiler. Sabah, oluşan kartpostallık manzarasıyla karşılaşan vatandaşlar ise karla bol bol hatıra fotoğraf çektirdi.

Öte yandan kentte kar yağışının önümüzdeki günlerde aralıklarla devam edeceği öğrenildi.