Eskişehir ve çevre illerde lodosun etkili olması bekleniyor

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, Eskişehir ve çevre illerde lodosun zaman zaman 50 kilometre hıza kadar çıkabileceğini duyurdu.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nden alınan verilere göre; Eskişehir, Kütahya ve Bilecik’te zaman zaman kuvvetli lodosun hakim olması bekleniyor. Meteoroloji, gün boyu etkili olacak rüzgarın hızının aralıklarla saatte 30-50 kilometre hıza ulaşabileceği konusunda vatandaşlara bilgilendirmede bulundu. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı belirtilirken, bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu havanın etkisini sürdürmesi bekleniyor. Gün içerisinde en yüksek sıcaklığın Eskişehir’de 17, Kütahya’da 15 ve Bilecik’te 19 dereceye yükseleceği meteorolojinin tahminleri arasında yer alıyor.