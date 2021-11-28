Eskişehir ve çevre iller için fırtına uyarısı

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, pazartesi günü itibariyle Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik illeri için kuvvetli ve tam fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan uyarıda, Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nin değerlendirmesine göre Eskişehir, Bursa, Kütahya, Bilecik ve ilçelerinde yarın saat 06.00’dan itibaren kuvvetli ve tam fırtına beklendiği bildirildi. Uyarıya göre gün boyu hızı saatte 50-80 kilometreyi bulması beklenen şiddetli rüzgarın yer yer 70-110 kilometre hıza ulaşmasının beklendiği açıklandı.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, söz konusu illerde; çatı uçması, ulaşımda aksamalar, ağaç veya direklerin devrilmesi gibi yaşanabilecek hadiseler hakkında da vatandaşları uyardı.