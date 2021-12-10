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Eskişehir, Türkiye’ye ilk Ulusal Enerji Küresi Ödülü’nü getirdi

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi, “REMOURBAN” projesi ile 180 ülke ve 2 bin 500 çalışmayı geride bırakarak, dünyanın en prestijli çevre ödüllerinden olan Ulusal Enerji Küresi Ödülü’nü Türkiye’ye getirdi.

Çevre 10.12.2021, 14:55
Eskişehir, Türkiye’ye ilk Ulusal Enerji Küresi Ödülü’nü getirdi

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi, “REMOURBAN” projesi ile 180 ülke ve 2 bin 500 çalışmayı geride bırakarak, dünyanın en prestijli çevre ödüllerinden olan Ulusal Enerji Küresi Ödülü’nü Türkiye’ye getirdi.

Bu yıl 22’ncisi düzenlenen Ulusal Enerji Küresi Ödülü’ne 180’den fazla ülke tarafından çevreyi korumaya yönelik 2 bin 500’den fazla sürdürülebilir proje sunuldu. Tepebaşı Belediyesi, “REMOURBAN, Lighthouse City of Tepebaşı” projesi ile birinci seçildi ve Türkiye’ye ilk kez “Çevre Oscarı” olarak da bilinen ödülü getiren belediye oldu. 7 ülkeden 22 ortaklı REMOURBAN Projesi, Avrupa Birliği’nin bilimsel ve uygulamalı araştırma ve inovasyon projelerine destek olmak üzere oluşturduğu Ufuk 2020 Çerçeve Programı kapsamında birinci nesil Akıllı Kent Projesi olarak ön plana çıkıyor. Projenin ana 4 modülü ise; binalarda düşük enerjili alanlar, sürdürülebilir kentsel ulaşım, kent altyapısına entegreli bilişim ve toplumda yaygınlaştırma ve diğer kentlerde tekrarlanabilirliği olarak gösteriliyor.

Tepebaşı Belediye Meclis Salonu’nda düzenlenen ödül törenine Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın yanı sıra Energy Globe Vakfı’nı Temsilen İstanbul Avusturya Başkonsolosluğundan Avusturya Ticaret Müsteşarı Georg Karabaczek, Ticaret Müsteşar Yardımcısı Eva Weithaler, Hukuk ve Proje Müdürü Nil Kaynak katıldı.

“Bu bizim prestij projemiz oldu ve projemiz ile iftihar ediyoruz”

Başkan Ataç, REMOURBAN projesi hakkında bilgiler verirken, “Tepebaşı Belediyesi proje kapsamında, var olan bir bölgeyi sosyal bir oluşum için akıllı dönüşüm çerçevesinde yeniledik. Böylelikle Yaşam Köyü’nde gençlerin, yaşlıların, engellilerin, Alzheimer hastalarının ve sanatseverlerin bir araya geldiği bir bölge oluşturduk. Tepebaşı Belediyesi, proje kapsamında Avrupa Komisyonu’ndan kazanılan 5 milyon Euro hibe ile karbon salınımını azaltan 4 adet yüzde 100 elektrikli otobüs, 22 adet hibrit araç ve Paylaşımlı Bisiklet Sistemi’nde yer alan 30 adet bisiklet ile Tepebaşı halkına kamusal ulaşım ve servis hizmeti vermeyi sürdürüyor. Tepebaşı Belediyesi, elektrikli otobüs kullanan ilk belediyedir. Bu bizim prestij projemiz oldu ve projemiz ile iftihar ediyoruz. Türkiye’ye ilk kez bu ödülü getiren belediye olduk. Bu gurur tüm Eskişehir ve Türkiye’nin” sözlerini kullandı.

“Aslında 3 ödül hak ediyorsunuz”

Avusturya Ticaret Müsteşarı Georg Karabaczek ise, “Projeyi gördüğümüzde çok etkilendik, böyle bir proje hiç görmedik. Bugün vereceğimiz ödül çevre konusunda ama siz aslında 3 ödül hak ediyorsunuz. Çevre, vizyonerlik ve sosyal yönü ile bir proje” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Karabaczek, Ulusal Enerji Küresi Ödülü’nü Başkan Ataç’a takdim etti.

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