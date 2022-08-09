Eskişehir, Bursa, Bilecik ve Kütahya’da yağışlı hava devam edecek

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünün açıkladığı hava tahmin raporuna göre, yağışlı havanın Eskişehir, Bursa, Bilecik ve Kütahya’nın içinde bulunduğu bölgede etkisini göstermeye devam edeceği bildirildi.

Bugün akşam saatlerinde Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan hava tahmin raporuna göre, yağışlı havanın Eskişehir, Bursa, Bilecik ve Kütahya’nın içinde bulunduğu bölgede etkisini göstermeye devam edecek. Bugün akşam saatlerinde Eskişehir ve Kütahya’da il geneli ile Bilecik’in güney kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yarın öğle saatlerinde sonra ise bölgenin tamamında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

Ayrıca bölge genelinde hava sıcaklığının 1 ile 3 derece kadar düşerek mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor.