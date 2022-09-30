Eskipazar Haslı Göleti’nde çalışmalar devam ediyor

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, Karabük’ün Eskipazar ilçesindeki Haslı Göleti’nin tamamlanmasıyla 2 bin 450 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını ifade etti.

Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla Karabük’ün Eskipazar ilçesindeki Haslı Göleti’nde çalışmalarını sürdürüyor. Haslı Göleti’nde çalışmaların hızla devam ettiğini belirten DSİ Genel Müdürü Akca, gölette depolanacak su ile 2 bin 450 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını ifade etti. Akca, “Gölet ulaşım yolu, derivasyon kondüvisi ve batardo imalatları tamamlandı. Dolusavak kazı, gövde dolgu ve enjeksiyon imalatları ise devam ediyor. Temelden yüksekliği 48 metre ve

su depolama kapasitesi 548 bin metreküp olan Karabük Eskipazar Haslı Göleti’nin tamamlanması ile 2022 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 4 milyon 613 bin TL katkı sağlaması hedeflenmektedir” dedi.