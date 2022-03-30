Eski devlet liderleri ‘Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi’nde bir araya geldi

Eski Kuzey Makedonya Devlet Başkanı Prof. Dr. Gjorge Ivanov, eski Kolombiya Devlet Başkanı Andres Pastrana Arango, eski Nepal Başbakanı Madhav Kumar Nepal, eski Endonezya Cumhurbaşkanı Megawati Sukarnoputri ve eski Kanada Başbakan Yardımcısı Sheila Copps, Ankara’da düzenlenen ‘Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi’nde bir araya geldi.

İklim değişikliğiyle mücadele ve iklim değişikliğinin ekonomiye etkisini en aza indirmek amacıyla “iklim değişikliği” ile “yeşil dönüşüm” konularında global stratejiler, üretim, ticaret, sanayi, tarım, finansman, denizcilik, eğitim, teknoloji, yerel yönetimler ve daha birçok alanın A’dan Z’ye ele alındığı "EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi" çerçevesinde Ankara Ticaret Odası’nda (ATO) ‘İklim Değişikliği-Global Stratejiler’ oturumu gerçekleştirildi. Düzenlenen oturumda konuşan eski Kuzey Makedonya Devlet Başkanı Gjorge Ivanov, Kuzey ve Güney kutbundaki buz oranlarının çok hızlı bir şekilde erimeye devam ettiğinin, bu erimenin dünya için ciddi bir alarm olduğunun altını çizdi. Döngülerin birbiriyle bağlantılı olduğunu belirten Ivanov, iklim değişikliği durdurulmadığında milyonlarca hayvanın yok olacağını ve doğanın bozulacağını vurguladı. “İklim değişikliği ve deniz seviyesinin arması büyük şehirleri vuracaktır” diyen Ivanov, iklim değişikliğinin özellikle Asya’daki kentleri tehdit ettiğini söyledi.

“Dünyayı kurtarmamız gerekiyor, karar kendi ellerimizde”

Eski Endonezya Cumhurbaşkanı Megawati Sukarnoputri ise, bu konferansın amacının aslında dünyanın ve insanların geleceğini kurtarmak olduğunu söyledi. Herkesi sorumlu davranmaya davet eden Sukarnoputri, “Dünyayı kurtarmamız gerekiyor, karar kendi ellerimizde” dedi.

"Acil bir şekilde doğaya eğilmeliyiz"

İnsanlığın ne tür taahhütleri yerine getirdiğine, neleri yapamadığına bakması gerektiğini söyleyen eski Nepal Başbakanı Madhav Kumar Nepal, “Kuvvetle inanıyorum ki acil bir şekilde doğaya eğilmeliyiz ve birlikte yaşamanın yollarını aramalıyız. Doğaya karşı yanlış hareketlerde bulunmamak gerekiyor. O zaman değişmesi gereken doğa değildir. İnsanlar doğaya karşı hassas olmalıdır. Küresel bir uyum içerisinde

doğanın, bizlerin de esnek olması gerekiyor. Bu zirve güzel bir söylem ortaya koyacak. Ekonomi ve iklim değişikliği arasındaki bağımlılığı ortaya koyacaktır. Sonuç olarak Nepal gibi yüksek bir coğrafyada yaşayan ülkede iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması için doğal çevreye uyumlu tedbirler geliştirmeye çalışıyoruz” dedi.

“Kanada’nın kerestelerinin sadece kar amacıyla tüketilmesinin önüne geçiyoruz”

Eski Kanada Başbakan Yardımcısı Sheila Copps ise zirveye videokonferans yöntemiyle katıldı. Doğanın gücünün oldukça yüksek olduğunu kaydeden Copps, “Özellikle karbon tüketimi karşılıklı işlemlerle yapılmalı. Aksi halde halk, uluslararası yardım organizasyonları ve yine devlet burada ciddi felaketlerle karşı karşıya. Kendi iş modelleriyle, ekolojik olarak hayatta kalmak istiyorsak belli özellikle kişi başına düşen milli gelirde belli kazanımlar elde etmek için hareketleri devreye sokmamız lazım. Kanada’nın vergi sistemini düzenlememiz lazım. Son 20 yıldır sistemimizin tüm kısımlarını geliştiriyoruz. Ağaç satışıyla alakalı belirli vergiler konuşuyoruz. Yepyeni bir ormanın kesilmemesi için tedbirler alıyoruz. Kanada’nın kerestelerinin sadece kar amacıyla tüketilmesinin önüne geçiyoruz” açıklamasında bulundu.