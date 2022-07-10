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Esenyurt’ta sağanak yağış sonrası taşan derede çok sayıda kişi mahsur kaldı

Esenyurt Pınar mahallesinde sağanak yağış nedeniyle taşan derede çok sayıda kişi mahsur kaldı. İlk belirlemelere göre mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı. Olay yerine gelen ekiplerin kurtarma çalışmaları sürüyor.

Çevre 10.07.2022, 03:20
Esenyurt’ta sağanak yağış sonrası taşan derede çok sayıda kişi mahsur kaldı

Esenyurt Pınar mahallesinde sağanak yağış nedeniyle taşan derede çok sayıda kişi mahsur kaldı. İlk belirlemelere göre mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı. Olay yerine gelen ekiplerin kurtarma çalışmaları sürüyor.

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