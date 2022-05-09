Esenyurt Belediyesi haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor

Esenyurt Belediyesi, ilçe genelinde sivrisinek, karasinek, kene, hamam böceği, kemirgenler gibi vektörlere karşı mücadele çerçevesinde ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Vatandaşların daha sağlıklı bir ortamda yaşamlarını sürdürmeleri amacıyla çalışmalarına ara vermeden devam eden Esenyurt Belediyesi, artan yaz sıcaklıkları nedeniyle ilçe genelinde sivrisinek, karasinek, kene, hamam böceği, kemirgenler gibi vektörlere karşı mücadele çerçevesinde ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede başta çöp konteynerleri olmak üzere üremeye ve yayılmaya neden olacak kaynaklarda kurutma çalışmaları yapılıyor. Vatandaşların, özellikle üremelerin yoğun olduğu atık su birikintileri, çiçek saksı dipleri, araç lastikleri ve küçük su birikintilerine dikkat etmeleri ifade edildi.