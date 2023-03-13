Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu:"Konutunu dönüştürmek isteyen her vatandaşa en az 1 milyon lira kredi"

İBB Mart ayı olağan toplantısının 1. birleşiminde konuşan İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, “Konutunu dönüştürmek isteyen her vatandaşa en az 1 milyon lira olmak üzere 2 yıl geri ödemesiz 0,69 vadeyle para verilecek. Eğer ada bazında dönüşüm yapmak isteyen bir şirket olursa Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından şirketin ilgili kriterleri yerine getirmek kaydıyla şirkete de aynı şekilde inşaat yapım kredisi verilecek. Kiracıların sorunlarını ortadan kaldırmak için devletin yap işlet modeliyle kiralama sisteminin ayrıntılarını da sayın Bakanımız açıklayacak, bir usul getirilecek. Detaylar yarın ya da diğer gün Maliye Hazine Bakanımız tarafından açıklanacak. İstanbul’a ve ülkemize hayırlı olsun” dedi.