Erzurum’un çilesi bitiyor, 2 bin 246 metrelik tünelden ilk görüntü geldi

Erzurum-Artvin kara yolunda bulunan Pirinkayalar Geçidi’nde yapımı devam eden 2 bin 246 metrelik tünelde sona gelindi. Vatandaşlara yıllardır çile haline gelen geçide yapılan tünelden ilk görüntüler geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla yapımına başlanan Erzurum-Artvin karayolundaki Pirinkayalar Geçidi’ndeki tünel çalışmalarında sona gelindi. Erzurum-Artvin yolunda, Tortum Gölü ile Tortum Şelalesi yakınlarındaki geçitte yapımı devam eden Pirinkayalar Tüneli’nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Boyuna eğimi yüksek, dar ve keskin virajları nedeniyle fiziki ve geometrik standardı oldukça düşük olan 4 kilometrelik sathi kaplamalı tek yol standardındaki Pirinkayalar Geçidi, proje kapsamında baypas edilerek, 2 bin 246 metrelik Pirinkayalar Tüneli ve bin 100 metrelik bağlantı yolu ile geçilecek.

Kışın yoğun kar yağışı sebebiyle kapanan kara yolundaki trafiği rahatlatmak ve bölgedeki turizmi canlandırmak amacıyla yapılan tünel, tamamlandığında 2 bin 246 metre uzunluğunda olacak ve bölgedeki viraj ile dik yokuşları ortadan kaldırarak sürücülerin sıkıntısını giderecek.

Çalışmaların devam ettiği Pirinkayalar Tüneli’nden ilk görüntüler paylaşıldı. Görüntülerde tünelin yapım aşamasında sona gelindiği ve testlerin devam ettiği görüldü. Tünelin 2022 yılında açılması hedefleniyor.