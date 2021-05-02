banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
İtalya basını: Afrika'yı Türkiye'ye kaptırdık
İtalya basını: Afrika'yı Türkiye'ye kaptırdık
Hindistan, virüs mutasyonlarını inceliyor
Hindistan, virüs mutasyonlarını inceliyor
Gençlerbirliği-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri
Gençlerbirliği-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri
Burcu Biricik'ten anlamlı paylaşım
Burcu Biricik'ten anlamlı paylaşım

Erzurum’daki göl ilkbaharın gelmesiyle göçmen kuşların evi oldu

Erzurum’da bulunan bir göl, birbirinden farklı göçmen kuşa ev sahipliği yapıyor. Birçok kuş türünü ilkbaharda ağırlayan göl, kartpostallık görüntüler ortaya çıkarttı.

Çevre 02.05.2021, 10:57
4
Erzurum’daki göl ilkbaharın gelmesiyle göçmen kuşların evi oldu

Erzurum’da bulunan bir göl, birbirinden farklı göçmen kuşa ev sahipliği yapıyor. Birçok kuş türünü ilkbaharda ağırlayan göl, kartpostallık görüntüler ortaya çıkarttı.

Erzurum il sınırları içerisinde yer alan ve kent merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan doğal oluşumlu bir göl, göçmen kuşlara ev sahipliği yapıyor. Bahar aylarında gelen sıcak havalarla beraber göl, çevresindeki bitki örtüsünün de sazlıklardan oluşması nedeniyle göçmen kuşlar için cazip bir yaşam alanı oluşturuyor. Birçok kuş türüne ev sahipliği yapan göl, kartpostallık görüntüler ortaya çıkartıyor. Öte yandan, göçmen kuşlara uğrak alanı olan göl, leylek, angıt, sakarmeke, turna, ördek ve sığırcık gibi birçok kuş türünü barındırıyor.
Yorumlar (0)
28°
açık