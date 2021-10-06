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Erzurum’da yüksek kesimlere kar yağdı, vatandaşlar kartopu oynadı

Erzurum Palandöken Kayak Merkezi yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ile beyaza büründü. Beyaz örtüyle kaplanan Palandöken, drone ile havadan görüntülendi.

Çevre 06.10.2021, 10:19
Erzurum’da yüksek kesimlere kar yağdı, vatandaşlar kartopu oynadı

Erzurum Palandöken Kayak Merkezi yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ile beyaza büründü. Beyaz örtüyle kaplanan Palandöken, drone ile havadan görüntülendi.

Erzurum’da dün etkili olan sağanak yağış yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Güne beyaz manzara ile uyanan vatandaşlar, dağda kartopu oynayarak karın tadını çıkardı. Drone ile havadan görüntülenen Palandöken Kayak Merkezi’nde ise kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Karı özlediklerini ifade eden vatandaşlar, “Erzurum’da yüksek kesimlere kar yağdı. Kar yağdığını görünce hemen buraya gelip kartopu oynadık. Kar manzarasını çok özlemişiz. Kar yağdığı için çok mutluyuz” dediler.

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