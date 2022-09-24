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Erzurum’da yüksek kesimlerde kar sürprizi
Erzurum’un İspir ve Çat ilçelerinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.
Çevre 24.09.2022, 21:54
Erzurum’un İspir ve Çat ilçelerinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.
Hava sıcaklığındaki düşüş yüksek kesimlerde kar şeklinde kendini gösterdi. İspir ilçesinde 2 bin 600 rakımdaki Ovit bölgesinde ve Çat ilçesi Kirişli bölgesinde kar yağışı sürücülere sürpriz yaşattı. Kar yağışı karşısında büyük bir şok yaşayan sürücüler telefonları ile kar yağışını görüntüledi.
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