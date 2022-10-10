Erzurum’da yüksek kesimler beyaza büründü

Erzurum’da dün akşam etkili olan sağanak yağış yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Palandöken Kayak Merkezi’nin yüksek kesimleri etkili olan kar yağışı ile beyaza büründü.

Erzurum’da dün akşam etkili olan sağanak yağış yüksek kesimlerde kara dönüştü. 3200 rakımlı Ejder Tepesi, yağan karla beyaza büründü. Beyaz ve yeşil tonunun birleştiği Palandöken’de kartpostallık görüntüler çıktı.