Erzurum’da yoğun kar yağışı etkili oluyor

Erzurum’da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

Ağır kış şartlarının yaşandığı Doğu Anadolu Bölgesi’nde kış gecikmeli olarak geldi. Uzun süredir hava sıcaklığının mevsim normallerinin üstünde seyrettiği Erzurum’da Aralık ayı kar ile geldi. Sabah aniden bastıran kar tüm şehri beyaz örtüyle kaplarken araç trafiği güçlükle yapılabildi. Yoğun kar yağışı etkisini devam ettirirken Meteoroloji kar yağışının hafta sonuna kadar bölge genelinde etkili olmaya devam edeceğini belirtti.

Kar yağışı ile birlikte Palandöken Kayak Merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreyi aştı. Sürücüler karlı yollarda ilerlemekte güçlük çekti.