Erzurum’da “Tableti, telefonu bırak doğaya bak” temalı fidan dikme etkinliği

Erzurum’da, iklim değişikliği ile mücadele etkinlikleri çerçevesinde ağaç sayısının artırılmasına katkı sağlamak hedefiyle ‘Tableti, telefonu bırak doğaya bak’ temalı fidan dikme etkinliği gerçekleştirildi. Programda 500 fidan toprakla buluşturuldu.

Sağlık İl Müdürlüğü bahçesinde gerçekleşen programa Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fevzi Polat, Erzurum Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay, İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir ve öğrenciler katıldı.

Erzurum Valisi Okay Memiş burada yaptığı açıklamada, doğanın insan hayatındaki önemine dikkat çekti. Vali Memiş; “Şehir hastanemizin açılışını yapmıştık. Sayın Cumhurbaşkanımızın da katılımlarıyla. inşallah şimdi bölge eğitim ve araştırma hastanemizin de ihalesi dün yapıldı. inşallah altı ay veya sekiz ay içerisinde tamamını bitireceğiz. Muhtemelen iki bin yirmi üçe kadar burası bin beş yüz yataklı muhteşem bir hastane olacak. Buranın bahçesi çok geniş bir alan. Burayı da çok önemsiyoruz. Sağlık İl Müdürlüğümüz Şehir Hastanesi Başhekimliğimiz, büyükşehir belediyemizle beraber çok güzel bir çalışma yaptık. Aslında ilk önce Büyükşehir Belediyemiz hatta bedelsiz buranın yeşillendirmesi yapmıştı. Ben bu vesileyle Mehmet Sekmen Bey’e çok teşekkür ediyorum. Direkt görev alanında olmamasına rağmen böyle bir şey yapmıştı. Biz şimdi buraları daha da böyle yeşillendireceğiz. inşallah. ve değerli arkadaşlar şey de çok önemli yani kampanyanın sloganı da çok önemli. İtiraf etmek gerekir ki herkes, hepimiz telefon bağımlısıyız, internet bağımlısıyız artık bilgisayardan kopamıyoruz ama buna da dikkat etmek gerekiyor. Artık bağımlılık olarak kabul ediyor bu bu konularda. Tableti, telefonu bırak, doğaya bak. Ve dünya tütünsüz günü idi galiba bugün veya dün dün olabilir. bu çerçevede bu kampanyayı katılımda bulunan bu pırıl pırıl gençlere çok teşekkür ediyorum. Görmüş olduğunuz şu muhteşem Palandöken Dağı’nda neredeyse bir milyona yakın fidan diken, orman bölge müdürümüz Oktay Bey ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Dört yıldır tamamlama dikimini yapıyoruz. Dokuz yüz rakımda bile aş diktik ve ağaç büyütmeyi başardık. Yüzde seksen beş başarımız var. Var ve bu şeyler devam edecek. Yine Yakutiye Belediye Başkanımız burada. Kendisi eski il sağlık müdürümüz, kendisi hekim. Her konuda bizi destekliyor. Çok başarılı bir Başkanı arkadaşımız, kardeşimiz ona çok teşekkür ediyorum. İl sağlık müdürümüze Gürsel Bey’e ve ekibine başhekimimiz, şehir hastanemizin başhekimi saygıdeğer hocama ve bütün ekibine Çok teşekkür ediyorum. Ben de bu gençleri alkışlıyorum” diye konuştu.

Harput Kapı Anadolu Lisesi Öğrencisi Aysima Karaca; “Arkadaşlarımızla hem eğlendik hem de ormana faydalı olduk. Ormanımızı korumalıyız. Böyle bir sürü ağaçtık böyle. Eskiden falan arkadaşlarımızla hem eğlendik hem de ormana faydalı olduk” dedi. Harput Kapı Anadolu Lisesi Öğrencisi Eray Yarderen ise “Bugün fidan diktik. Telefon ve tableti evde bıraktık. Teknoloji bağımlılığını bırakıp çevremiz iç içe olup fidan dikmekten mutluyuz. Valimiz de bize yardım etmekten dolayı valimize de buradan teşekkür ederiz. Bir fidan dik. Hayata yaşamaya devam et” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Okay Memiş törene katılan protokol mensupları ve öğrenciler ile birlikte fidan dikti.