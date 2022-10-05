Erzurum’da sonbaharda kartpostallık görüntüler oluştu

Erzurum’da sonbaharda rengarenk hale gelen ormanlar kartpostallık görüntüler ortaya çıkarttı.

Erzurum’da sonbahar mevsiminin gelmesiyle beraber sararan yapraklar dökülmeye başladı. Sarı, yeşil ve kırmızının farklı tonlarının yer aldığı ormanlar manzarası ile görenleri etkisi altında bırakıyor. Yapraklarını dökmeye başlayan ağaçlar kartpostallık görüntüler oluştururken, manzara havadan da görüntülendi.