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Erzurum’da sonbahara yaklaşırken büyüleyici günbatımı
Erzurum’da sonbahara yaklaşırken yazın son demlerinde günbatımında güneş adeta gökyüzünü turuncuya boyadı.
Çevre 02.09.2022, 10:15
Erzurum’da sonbahara yaklaşırken yazın son demlerinde günbatımında güneş adeta gökyüzünü turuncuya boyadı.
Erzurum’da günbatımı gökyüzünü turuncuya boyayarak kartpostallık görüntüler ortaya çıkarırken görenleri ise adeta hayran bıraktı. Güneşin yavaş yavaş süzülerek batması ise harika görüntüler ortaya çıkarttı.
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