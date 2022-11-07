Erzurum’da sonbahar manzarası büyülüyor

Erzurum’da sonbahar mevsiminde ortaya çıkan manzara görenleri büyülüyor.

Atatürk Üniversitesi kampüsünde sonbahar mevsiminin etkisiyle ağaçlarda ki sararan yapraklar kartpostallık manzaralar ortaya çıkardı. Yeşil ve sarı tonunun birleştiği kampüste sonbahar renkleri tüm güzellikleriyle cezbediyor.

Kampüste öğrenciler dökülen yapraklar arasında fotoğraf çektirerek manzaranın tadını çıkarıyor.