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Erzurum’da sağanak yağış etkili oldu

Erzurum’da öğle saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili oldu.

Çevre 15.10.2022, 14:56
Erzurum’da sağanak yağış etkili oldu

Erzurum’da öğle saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili oldu.

Bugün öğle saatlerinden itibaren kent merkezinde etkili olan sağanak yağış yüksek kesimlerde kar şeklinde etkili oldu. Sağanak yağmur araç ve yaya trafiğini olumsuz yönde etkilerken bazı bölgelerde trafikte yoğunluk yaşandı. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nce yapılan açıklamada yağışlı hava ile birlikte hava sıcaklıklarında hissedilir oranda düşüşler yaşanacağını belirtti.

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